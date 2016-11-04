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Депутат Ляшко не знает, откуда столько денег у однопартийцев

Депутат Ляшко не знает, откуда столько денег у однопартийцев
Андрей Лозовой, нардеп от Радикальной партии, не смог ответить на очень простой вопрос и рассказать о том, как появились миллионы у его коллег по фракции.

Как информирует replyua.net, Андрей Лозовой был гостем передачи «Право на власть», однако запнулся после того, как у него поинтересовались, каким способом другие депутаты Радикальной партии заработали бешеные деньги. «Наверно, нужно напрямую спросить у этих депутатов, а не у меня. Об этом их может спросить НАБУ или Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, и мне кажется, что все эти люди не будут возражать, чтобы их проверили. Я тоже не против. Пусть проверяют», заявил Лозовой. Нужно отметить, что Лозовой, как и другие нардепы, очень удивил всех украинцев своей декларацией.

К примеру, коллекция вин Лозового насчитывает 186 бутылок. Помимо коллекционных вин, Лозовой владеет партийной карточкой (такую «ценность» не указывал никто), коллекцией холодного оружия, голландской и английской старинной мебелью, а также святыми мощами.

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