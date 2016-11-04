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Бочкала: статья за поданные декларации не сработает

Бочкала: статья за поданные декларации не сработает
Огромный резонанс вызвали поданные е-декларации, и удивило то, что нам хотя бы их показали. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Бочкала.

По словам журналиста, лично его суммы в декларациях абсолютно не впечатлили, и он уверен, что денег намного больше, кроме того, в Украине не существует системы контроля, и статьи за незаконное обогащение в нашей стране также нет. «Теперь устранением всех недостатков должны заняться Верховная Рада, НАБУ, НАЗК. Те, кто показал свое реальное состояние, сделали это только из-за чувства страха, но, если они поймут, что опасения были напрасными, и никто их не станет проверять, в следующем году декларации обнулятся», уверен Бочкала.

Также журналист отмечает, что политики должны теперь объяснить, откуда у них миллионы или дорогие дома, и, если они не смогут этого делать, нажитое добро необходимо конфисковать. «В Германии против такого существуют меры наказания, но у нас административное воздействие не поможет, и тут надо предпринимать беспощадные и жесткие меры», добавляет журналист.

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