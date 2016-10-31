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Ценитель прекрасного Левочкин: в декларации указаны коллекции икон и живописи

Ценитель прекрасного Левочкин: в декларации указаны коллекции икон и живописи
Судя по всему, украинские депутаты являются настоящими эстетами и ценителями прекрасного – на этот раз коллекции живописи, икон и старинного оружия были указаны в декларации Сергея Левочкина, информирует replyua.net. Однако одними ценными коллекциями дело не обошлось, и нардеп от Оппозиционного блока также задекларировал дивидендов и процентов на сорок миллионов гривен.

В декларации депутат указал, что за ним числятся шесть компаний, которые находятся даже не в Украине – Левочкин владеет бизнесом на Виргинских и Сейшельских островах, а также на Кипре. Дивиденды на сумму в 22 миллиона были получены нардепом только от одной из компаний. В одном из банков у Левочкина на счету лежат почти 50 миллионов гривен, также меньшие суммы у нардепа имеются еще в пяти банках. Левочкин задекларировал и наличные – 35 тысяч евро, 22 тысячи долларов и 380 тысяч гривен.

Нардеп владеет большой квартирой в столице стоимостью почти три с половиной миллиона, а также коллекциями оружия, икон, картин и скульптур, 4 золотыми часами, одним автомобилем Мерседес, двумя мотоциклами и землей площадью десять гектаров во Франции (записана на сестру нардепа).

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