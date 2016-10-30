Еще один украинский богач: миллионы долларов, картины и старинные иконы Вилкула

В Едином государственном реестре появилась еще одна электронная декларация, на этот раз предоставленная Александром Вилкулом. Как информирует replyua.net, нардеп от Оппозиционного блока задекларировал миллионы гривен.
В частности, только на счетах в банках у Вилкула хранится 5,7 миллионов гривен, однако у его жены состояние еще больше - 3,1 миллиона долларов, 190 тысяч гривен и почти 750 евро. Наличности у семьи Вилкул также немало – у супруги наличкой хранится больше 1,2 миллиона долларов, 1,8 миллиона евро, а у самого депутата – 300 тысяч гривен, 310 тысяч евро и больше 600 тысяч долларов. На этом богатства семьи Вилкул не заканчиваются. За год работы депутатом Вилкул заработал всего около 150 тысяч гривен, а его жена получила зарплату в размере почти 650 тысяч гривен.
На отца депутата записана большая квартира в Днепре, на жену записана квартира в Кривом Роге, однако, несмотря на такое маленькое количество квартир, Вилкулы успели обзавестись одиннадцатью нежилыми помещениями в Каменском, Кривом Роге и Днепре, также Вилкул хранит 27 дорогих икон и больше тридцати картин.
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