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Отличился: Лозовой задекларировал партийный билет и святые мощи

Отличился: Лозовой задекларировал партийный билет и святые мощи
Андрей Лозовой, нардеп фракции Олега Ляшко, в отличие от других депутатов, предоставил весьма оригинальную декларацию, информирует replyua.net.

В частности, Лозовой задекларировал коллекцию вин из 186 бутылок, пять часов, икону 16 века, несколько картин, английскую и голландскую мебель 19 века. Кроме того, Лозовой оказался настоящим эстетом и ценителем прекрасного – в отличие от других депутатов, он не хранит на счетах миллиарды долларов, а вкладывает заработанное в антиквариат и искусство. Нардеп даже упомянул в своей декларации святые мощи, датированные тринадцатым веком, коллекцию холодного оружия девятнадцатого века (32 предмета), 72 иконы. Кроме того, ценным имуществом Лозовой считает партийный билет, который также был указан в декларации.

Из имущества Лозовой упомянул автомобиль Тойота, который был взят им в аренду, а также взятую в аренду квартиру в Киеве площадью всего 39 квадратных метров. Доходы Лозового тоже небольшие – 80 тысяч гривен, которые были заработаны с выполнением депутатских полномочий, и еще 69 тысяч гривен, которые были получены им в качестве зарплаты.

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
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