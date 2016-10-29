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Мустафа Найем: прозрачность и открытость, пришедшая в украинскую госслужбу вместе с онлайн-декларированием, станет тяжким бременем

Мустафа Найем: прозрачность и открытость, пришедшая в украинскую госслужбу вместе с онлайн-декларированием, станет тяжким бременем
Мустафа Найем на своей странице в facebook пишет о том, какие последствия ждут декларантов после введения системы е-декларирования – об этом сообщает replyua.net.

«Не так страшен кэш, как его декларируют», - отмечает блогер. Найем подчеркивает, что «все эти люди» зря надеются, что им удастся на законных основаниях вывезти эти огромные суммы за границу. «Их ждет больше разочарование – в США и ЕС спецконфискация активов – это реальность, а не «пустой звук», и декларирование доходов, даже полное, восстановить репутацию не поможет», - пишет блогер.

Найем подчеркивает, что государственным служащим Украины, имеющим неприлично большие доходы, стоит боятся не того, что их заберут, а травли со стороны своих же коллег – после заполнения реестра начнется травля «себе подобных», и кто победит в этой войне пока неизвестно. «Никто из них не готов отказаться от использования правоохранительных органов и силовых структур в своих целях, а значит, кто станет жертвой пока неясно», - сообщает Найем. Блогер резюмирует, что для многих «прозрачность и открытость», пришедшая в украинскую госслужбу вместе с онлайн-декларированием, станет тяжким бременем.

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