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Нусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

Нусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого
На думку політичного експерта Павла Нусса, сьогодні у Кремлі у черговий раз зазнали доволі болісного удару, - про це інформує видання replyua.net, послуговуючись дописом зі сторінки аналітика в соціальній мережі.

Так, Нусс нагадує,що сьогодні, першого листопада 2017 року, продовжився офіційний візит президента України Петра Порошенка до Саудівської Аравії. Зокрема, глава держави відзвітував, що з лише тільки-но довідався про те, що візи для в'їзду до Саудівської Аравії для громадян України є найдорожчими і навпаки. Відсьогодні ціна візи буде знижена у кілька разів, - пообіцяв президент. Таким чином, район Перської затоки нарешті перестає бути закритим для міграції українців.

Тим не менш, Нусс наголошує, що це було не єдиною перемогою Порошенка у ході цього візиту. Зокрема, крім підписання цілої низки дуже важливих угод (наприклад, про двосторонню співпрацю у сфері підготовки персоналу для дипломатичних установ, про інвестуванні у сільське господарство, про співпрацю в інформаційній галузі тощо), глави держав зуміли домовитись про військово-технічне співробітництво. Власне, за цим члени української делегації і їхали. Дуже поганий день для Російської Федерації, - наголошує Нусс.
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