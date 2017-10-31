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Донік: я не хотів піднімати цю тему, але цинізм просто зашкалює

Донік: я не хотів піднімати цю тему, але цинізм просто зашкалює
За словами волонтера Романа Доніка, доволі часто в нашій державі намагаються перекласти відповідальність на когось іншого, хто взагалі непричетний до події. Наприклад, цього разу у тому, що загинула Аміна Окуєва, звично звинуватили СБУ. Але чи насправді винуваті спецслужбовці? – інформує видання replyua.net.

Так, Донік зауважує, що доволі часто народні депутати та журналісти першими опиняються на місці подій та направляють суспільну думку в потрібне русло. У випадку з Окуєвою говорили, що винуваті ЗСУ, СБУ та багато інших. Але якщо задуматись, то Окуєва і Осмаєв є бійцями батальйону «Київ», який перебуває у підпорядкуванні МВС. Слідство за попереднім замахом вело теж МВС. Охорону їм надавало МВС. Воно ж приймало рішення про те, що в охорони потерпілі більше не потребують. У дописах Окуєву називають «лейтенантом ЗСУ», хоча вона лейтенант МВС.

Яким боком до цієї справи приплели СБУ? Чому вона має бути відповідальною за те, що два бійці МВС потрапили в засаду? Чому відразу говорили про ДРГ і «російський слід», якщо є чимало інших варіантів? Донік нагадує, що з початку війни кілька тисяч одиниць стрілкової зброї «загубили» саме батальйони МВС. Тож зброї на тіньовому ринку в Україні достатньо для того, щоб озброїти бригаду – і це теж через бездіяльність МВС. Може, не варто у всьому підряд звинувачувати СБУ? – підсумовує Донік.
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