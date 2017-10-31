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Експерт: сьогодні ми бачили не затримання сина Авакова, а суїцид Ситника

Експерт: сьогодні ми бачили не затримання сина Авакова, а суїцид Ситника
За словами блогера Mason Lemberg, найгучнішою новиною сьогодні стали обшуки і затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра Авакова, - про це видання replyua.net інформує з посиланням на «Тверезо».

Зокрема, блогер зауважує, що те, що зараз відбувається – це маскі-шоу для люмпенів. Ми вже бачили затримання Насірова, Мариненка, Розенблата. Тепер настала черга Авакова-молодшого. У соціальних мережах в антикорупціонерів на зарплатні справжня істерика, яка продовжиться закликами створити антикорупційний суд та принести предмети нижньої білизни «революціонерам».

Але варто розуміти, що це люмпен-шоу не має ніяких перспектив. І не тому, що Аваков-молодший невинуватий – про це блогеру невідомо. І не тому, що НАБУ знову порушує таємницю слідства, зливаючи інформацію журналістам. І не тому, що справа політично вмотивована. І навіть не тому, що у Авакова-старшого набагато більше ресурсів і засобів. А просто тому, що не можна називатись борцем з корупцією, якщо сам по вуха замазався в ній. Не можна затримувати синів політиків і при цьому відбілювати репутацію інших політиків. Тому те, що ми побачили сьогодні, зовсім не є затриманням сина Авакова, це є актом суїциду Ситника, - наголошує блогер.
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