Донік: ми навіть не помітили, як подорослішало наше суспільство

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За словами Романа Доніка, доволі часто тектонічні суспільні процеси проходять тихо і майже непомітно. Ми маємо змогу спостерігати лише результат, і він часто виявляється доволі несподіваним, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.Так, Донік зауважує, що ми навіть не помітили коли встигло подорослішати наше суспільство. Ще два роки тому ми нервували та переймались тому, що під парламентом влаштовують нове шапіто. Зараз же черговий «МіхоМайдан» викликає лише сміх у відповідь на прохання принести тріхополу та нижньої білизни.Поки «вирує» МіхоМайдан, у реальному житті проходять вибори рад і голів об’єднаних територіальних громад. За результатами голосування кандидати, висунуті провладною партією, отримують понад половину голосів. Тим часом «великі революціонери» оголошують, що почнуть бойкотувати фабрики і магазини «Рошен», і результат не примушує довго на себе чекати – продажі в цих магазинах зростають в кілька разів. Власне, «лідерам протесту» варто змиритись і усвідомити що це і є об’єктивна картина світу. І вона відрізняється від Фейсбуку, тому що тут люди головують на виборах і підтримують гривнею, - зауважує блогер.