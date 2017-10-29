Історик: якщо Путін висадить десант, то легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які ляжуть під українські танки

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За словами історика Павла Правого (Бондаренка), багатьох українців історія нічому не вчить, і вони наступають на ті ж самі граблі по кілька разів, - інформує видання replyua.net.Зокрема, сьогодні у Вінниці якість тітки, не приховуючи свого задоволення, топтали цукерки «Рошен». Звісно, тітки не купували ці цукерки – їм їх привезли, і за саму акцію заплатили. Більше того – немає сумнівів, що після акції ці бабці зібрали до своїх сумок те, що не встигли дотоптати. Бондаренко цікавиться: ця картина нікому нічого не нагадує? Наприклад, тих донеччан, які у 2014 так само топтали цукерки і лягали під гусениці українських танків? Ну що ж, зараз той самий шабаш бачимо у Вінниці. Звісно, під танки ще не лягають, бо їх немає, але не сумнівайтесь, якщо Путін висадить неподалік свій десант, легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які з задоволенням будуть плювати в українських військових.У такому випадку вожді «МіхоМайдану» миттєво перетворяться на гауляйтерів і знайдуться сотні поліцаїв щоб їм допомагати. Але питання: якщо у 2014 році донецькі ватники топтали «Рошен» на замовлення Путіна, то хто виступає замовником у 2017? Чи не вистачає розуму провести прості паралелі? – зауважує блогер.