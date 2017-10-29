валюта
СпецтемаБлогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

Історик: якщо Путін висадить десант, то легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які ляжуть під українські танки

Історик: якщо Путін висадить десант, то легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які ляжуть під українські танки
За словами історика Павла Правого (Бондаренка), багатьох українців історія нічому не вчить, і вони наступають на ті ж самі граблі по кілька разів, - інформує видання replyua.net.

Зокрема, сьогодні у Вінниці якість тітки, не приховуючи свого задоволення, топтали цукерки «Рошен». Звісно, тітки не купували ці цукерки – їм їх привезли, і за саму акцію заплатили. Більше того – немає сумнівів, що після акції ці бабці зібрали до своїх сумок те, що не встигли дотоптати. Бондаренко цікавиться: ця картина нікому нічого не нагадує? Наприклад, тих донеччан, які у 2014 так само топтали цукерки і лягали під гусениці українських танків? Ну що ж, зараз той самий шабаш бачимо у Вінниці. Звісно, під танки ще не лягають, бо їх немає, але не сумнівайтесь, якщо Путін висадить неподалік свій десант, легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які з задоволенням будуть плювати в українських військових.

У такому випадку вожді «МіхоМайдану» миттєво перетворяться на гауляйтерів і знайдуться сотні поліцаїв щоб їм допомагати. Але питання: якщо у 2014 році донецькі ватники топтали «Рошен» на замовлення Путіна, то хто виступає замовником у 2017? Чи не вистачає розуму провести прості паралелі? – зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Карпенко: интересно, как теперь будет себя вести Садовой после сообщений из прокуратуры?

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
29 окт 2017
7719

Карпенко: интересно, как теперь будет себя вести Садовой после сообщений из прокуратуры?

Как предает replyua.net, известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что мэр Львова Андрея Садовый еще, наверное, не полностью понял, что его титушки, по-другому депутатов

29 окт 2017
7276

Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

За словами журналіста Юрія Бутусова, у мережі сприйняли новину, яка надійшла сьогодні з Одеси, доволі спокійно. Тим не менш, тут є через що насторожитись, - інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

Історик: якщо Путін висадить десант, то легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які ляжуть під українські танки

Експерт: альтернатива від опозиції – це відміна пенсійної реформи

Нусс: штаб «Батьківщини» влаштував істерику для того, щоб дезінформувати громадськість

Блогер: «київська тусовка революціонерів» повністю відірвалась від запитів українського народу

Блогер: від повідомлення від родичів з РФ у мене полізли на лоба очі

Донік: те, що відбулось сьогодні в Одесі, вже не дивує

Експерт пояснив хто з російських кандидатів у президенти кращий для України

У Порошенка заявили, що перемогли на виборах ОТГ

На зло Тимошенко в ранг «порохоботов» записался чуть ли не весь МВФ, – блогер

500 рублів за долар – нормальна ціна: аналітики розповіли коли чекати на крах російського рубля

Блогер розповів хто насправді здав Крим

В Україні зростає реальна зарплатня

Историк: Кремль придумывает мифы, потому что Донецкая и Луганская области в этническом плане исконно украинские регионы

Блогер: а взагалі є різниця з якого приводу волати про «зраду»?

Журналист: блокада «Рошен» рассчитана на недалеких людей, которым можно впарить тезис, что «Порошенко – это украинский Путин»

Політтехнолог пояснив чому «блокада» фабрик Порошенка приречена на провал

Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец в Крыму

На виче Саакашвили пришли поддержать три скандальных мэра, от которых сами же избиратели хотят избавиться

Александр Морозов: сегодня даже приближенные к Путину люди задаются вопросом, где предел риска их президента

 Новости за день