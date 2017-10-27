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Головна новина дня: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з Волкером

Головна новина дня: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з Волкером
Речники президента України Петра Порошенка відзвітували про результати перемовин глави держави з спеціальним представником Держдепу США Куртом Волкером, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «24 канал».

Так, несподівана і не анонсована заздалегідь мандрівка Волкера до України викликала чимало питань. У соціальних мережах висували різноманітні версії щодо причин візиту Волкера до Києва. Дехто навіть зауважував, що приїзд спецпредставника пов'язаний з так званим «МіхоМайданом». Сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2017 року, перемовини нарешті відбулись.

За словами речника президента, Порошенко і Волкер здійснили координацію своїх позицій і подальших кроків щодо інтенсифікації міжнародної присутності в Донецькій та Луганський областях. Як можливі майданчики для цього були обрані Рада безпеки ООН та Нормандський формат. Звісно, сторони у черговий раз констатували необхідність дотримуватись Мінських угод. Особливу увагу Порошенко, як завжди, приділив звільненню заручників, яких утримують як на окупованій території, так і в російських в’язницях. Крім того, сторони затвердили графік контактів на найближчий період як для Нормандського формату, так і для спецпредставника.
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