Головна новина дня: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з Волкером

Речники президента України Петра Порошенка відзвітували про результати перемовин глави держави з спеціальним представником Держдепу США Куртом Волкером, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «24 канал».
Так, несподівана і не анонсована заздалегідь мандрівка Волкера до України викликала чимало питань. У соціальних мережах висували різноманітні версії щодо причин візиту Волкера до Києва. Дехто навіть зауважував, що приїзд спецпредставника пов'язаний з так званим «МіхоМайданом». Сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2017 року, перемовини нарешті відбулись.
За словами речника президента, Порошенко і Волкер здійснили координацію своїх позицій і подальших кроків щодо інтенсифікації міжнародної присутності в Донецькій та Луганський областях. Як можливі майданчики для цього були обрані Рада безпеки ООН та Нормандський формат. Звісно, сторони у черговий раз констатували необхідність дотримуватись Мінських угод. Особливу увагу Порошенко, як завжди, приділив звільненню заручників, яких утримують як на окупованій території, так і в російських в’язницях. Крім того, сторони затвердили графік контактів на найближчий період як для Нормандського формату, так і для спецпредставника.