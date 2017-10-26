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Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз
Політичний оглядач Кирило Сазонов на персональній сторінці в соціальній мережі обмірковує версію замаху на народного депутат Ігоря Мосійчука, оприлюднену Денисом Казанським, - про це інформує видання replyua.net.

Так, наше видання вже інформувало, що журналіст Денис Казанський пов’язує замах на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука з конфліктом, який виник між Коханівським (якого підтримував Мосійчук) та Ремом з ПС щодо так званого «будинку Арбузова». Сазонов розмірковує: які висновки ми можемо з цього зробити?

По-перше, Лєщенки, Семенченки, Саакашвілі та інші можуть вже зараз з-під стін Ради розходитись по-домах. Тому що байдуже, чи існуватиме в Україні якийсь антикорупційний суд, чи навіть звичайний суд. У нас люди ділять майно за допомогою вогнепальної зброї і вибухів у багатомільйонному місті – а тому на суд вони плювати хотіли. І виборче законодавство нікого не цікавить, і навіть депутатська недоторканість, адже Мосійчука вона ніяк не захистила. Ну і мрії про залучення інвесторів, підтримку західних партнерів тощо можете забути всерйоз і надовго. Нічого такого не буває державі, де господарський спір можна вирішити стріляниною і вибухами. Якщо ця версія правдива, то нам не російських диверсантів треба боятись, а переживати чи є у нас держава у принципі, - наголошує Сазонов.
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