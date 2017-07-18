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Бутусов: Україна зробила крок до ліквідації окупованої території

Бутусов: Україна зробила крок до ліквідації окупованої території
За інформацією replyua.net, журналіст Юрій Бутусов на персональній сторінці в соціальній мережі коментує важливе рішення України, яке дозволить з часом повністю ліквідувати окуповану територію на нашому кордоні.

Так, сьогодні по окупованому російськими військами Придністров’ю було нанесено потужний удар. Ініціатива виходила з боку Києва, який запропонував відкрити спільний з Молдовою прикордонний перехід Кучургани. Пункт пропуску було розташовано на українській території, тут же будуть працювати молдовські митники та прикордонники.

Бутусов нагадує, що ще з початку 90-тих років ХХ століття Молдова фактично не контролювала переміщення людей і транспорту через кордон з Україною. Звісно, Придністров’я іменувало себе незалежною республікою, але насправді було звичайною контрабандною дірою. Більше того – спричиняло постійний дискомфорт для держав, що його оточують. Наприклад, у 2010 році було затримано п’ятьох російських офіцерів, які прибули з ПМР для вербування українських військових. У 2013 році Тирасполь навіть вимагав у Кишинева додаткових територій. Але у 2014 році уряд Яценюка заблокував переміщення військових вантажів до ПМР і «хотілки» невизнаної республіки різко зменшились. Сьогодні Кишинів повертає контроль над кордоном, за всілякого сприяння з українського боку. За наявності політичної волі молдовської влади, ПМР скоро може зовсім зникнути, - зауважує журналіст.
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