Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір

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Блогер Мирослав Олешко у своєму дописі коментує заяви одіозного українського політика грузинського походження, колишнього губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі, - про це інформує портал replyua.net, послуговуючись матеріалами зі сторінки блогера в соціальній мережі.Так, блогер нагадує в чому полягає суть чергового гучного звинувачення грузинського екс-президента: мовляв, за часів його каденцій президент України Петро Порошенко торгував з окупованими територіями Грузії (до таких належать Абхазія та Південна Осетія) автобусами марки «Богдан». За словами блогера, ці фантазії не варті навіть того, щоб їх якось коментувати. Але на їх фоні назріває питання: навіть якщо це правда, то чому, роками знаючи про ці факти, Саакашвілі мовчав, обіймався з українським президентом і посміхався йому, називав його другом і колегою? Якщо це не лицемірство, то що? – зауважує блогер.Нагадаємо, нещодавно Михеїл Саакашвілі звинуватив Петра Порошенка в тому, що, мовляв, члени партії останнього організували напад на екс-президента Грузії і облили його зеленкою. На підставі цього Саакашвілі вимагав компенсації у розмірі ціни пошкодженої майки, а саме – півсотні євро.