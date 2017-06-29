валюта
СпецтемаТурчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір

Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір
Блогер Мирослав Олешко у своєму дописі коментує заяви одіозного українського політика грузинського походження, колишнього губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі, - про це інформує портал replyua.net, послуговуючись матеріалами зі сторінки блогера в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує в чому полягає суть чергового гучного звинувачення грузинського екс-президента: мовляв, за часів його каденцій президент України Петро Порошенко торгував з окупованими територіями Грузії (до таких належать Абхазія та Південна Осетія) автобусами марки «Богдан». За словами блогера, ці фантазії не варті навіть того, щоб їх якось коментувати. Але на їх фоні назріває питання: навіть якщо це правда, то чому, роками знаючи про ці факти, Саакашвілі мовчав, обіймався з українським президентом і посміхався йому, називав його другом і колегою? Якщо це не лицемірство, то що? – зауважує блогер.

Нагадаємо, нещодавно Михеїл Саакашвілі звинуватив Петра Порошенка в тому, що, мовляв, члени партії останнього організували напад на екс-президента Грузії і облили його зеленкою. На підставі цього Саакашвілі вимагав компенсації у розмірі ціни пошкодженої майки, а саме – півсотні євро.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
29 июн 2017
17123

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

29 июн 2017
7422

Не стало Олега Яковлева: певец скончался из-за несвоевременного обращения в больницу

Сегодня утром из России пришло сообщение о скоропостижном уходе из жизни Олега Яковлева – бывшего солиста одной из самых популярных групп Иванушки International. Как информирует replyua.net, о смерти

Последние новости

Казанський: антисемітизм на Хрещатику

Міністри оборони України та США обговорили співпрацю між двома державами

Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Блогер: от у кого варто питати чому Ахметов не сидить

У Міноборони повідомили, що нині відбувається з затриманим російським військовим

Блогер: ще один терорист піде на добриво

Вашингтон запровадив санкції проти Китаю через допомогу КНДР

Блогер: чудові новини з порту

У Вашингтоні повідомили, коли Трамп зустрінеться з Путіним

Бабченко: коли у Росії щось зміниться

В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу

Бабченко: що не так із російськими спецпризначенцями?

Організатори Євробачення розповіли, як покарають Київ за скандал з Самойловою

Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні

У Харкові суд виніс рішення у справі росіянки, яка воювала за «ДНР»

Казарін: війна постійно поруч

На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

 Новости за день