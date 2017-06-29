Блогер: от у кого варто питати чому Ахметов не сидить

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Блогер Mason Lemberg у дописі на Фейсбук ставить гострі питання щодо роботи українських антикорупційних органів, - про це інформує інтернет-портал replyua.net.Так, цікавість блогера викликала заява НАБУ про те, що воно не збирається порушувати провадження щодо Пола Манафорта – мовляв, він не є державним службовцем. А тепер варто перенестись на рік назад і згадати переможні крики Сергія Лещенка, який передав до НАБУ чорну касу регіоналів. Тоді звідусіль лунали заяви про те, що по-перше, всіх потрібно посадити. Садити збиралися у першу чергу Порошенка, за те, що він буцімто стане перешкоджати розслідуванню. По-друге, говорили, що НАБУ забезпечило стовідсоткову перемогу Клінтон.Що маємо у сухому залишку через рік? Клінтон не перемогла, Лещенка не чути, навіть НАБУ не збирається продовжувати провадження щодо Манафорта,бо він не є чиновником. Може, для того, щоб не піднімати інформацію про те, що Лещенко цього «не чиновника» шантажував? На цьому фоні хочеться запитати: а які успіхи у справах проти регіоналів? Чому всі провадження останнього часу спрямовані проти коаліції? Відтепер, критикуючи «злочинну владу» через те, що «Ахметов не сидить», не забудьте НАБУ, яке всі справи проти регіоналів поховало, - наголошує блогер.