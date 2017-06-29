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Казарін: війна постійно поруч

Казарін: війна постійно поруч
Публіцист Павло Казарін для «Крим.Реалії» пояснив чому поразка у війні з Росією вплине не лише на ідентичність, а і на побут, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, Казарін зауважує, що у порівнянні з 2014 роком населення України заспокоїлось – його вже не так сильно лякає війна. Здається, що бойові дії десь далеко і не торкнуться окремого обивателя. Біль і страх війни витіснені побутом. Більше того, здається, що війна йде виключно за ідентичність – мовляв, змінять гімн і прапор, і на життя пересічної людини це не вплине.

Проте, Казарін зауважує, що таке враження хибне. Насправді війна йде не лише за право українців називатись українцями, а і за цінності та модель розвитку. Росія могла здаватись привабливою до того часу, поки нафта коштувала 120 доларів – тоді на повну працював суспільний договір «ковбаса в обмін на політичні свободи». Але варто зауважити, що в РФ ковбаса зникла, а політичні утиски залишились. І тим пересічним обивателям, які думають, що поразка у війні змінить лише ідентичність, варто розуміти, що вони втратять ще й право бути успішним підприємцем, право володіти власністю, право бути почутим врешті-решт. «Колонії» Росії ніколи не жили краще за «метрополію», а тому варто докласти всіх зусиль щоб припинити бути колонією, - наголошує Казарін.
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