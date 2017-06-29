валюта
СпецтемаТурчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження
Політолог Віктор Уколов у власному блозі на ресурсі «Українська правда» розповідає чому не варто нагнітати обстановку навколо нагородження орденами до Дня Конституції Гереги, Атрощенка, Кулика та інших, - про це інформує replyua.net.

Так, Уколов нагадує, що за часів Євромайдану він і його прибічники постійно робили спроби розколоти «регіоналів». Можливо, у результаті закликів «переходити на бік народу» і було прийнято двадцятого лютого 2014 року постанову про засудження насильства, яку Янукович сприйняв як сигнал, що однопартійці його зрадили. Так само голоси регіоналів були внесені і за закон про відновлення дії окремих положень Конституції – по суті, саме ним було легітимізовано нову українську владу. Навіщо згадувати про це? Бо Владислав Атрощенко, наприклад, проголосував і за постанову, і за закон. А двадцять четвертого січня 2014 року (за місяць до втечі Януковича) він зареєстрував постанову про скасування голосування за так звану «диктаторські закони».

Наприклад, Костянтина Кулика до списку включила Генеральна прокуратура, яка визнає таким чином його значний внесок у повернення 1,5 мільярдів доларів, вкрадених свого часу Януковичем. Тож не варто роздмухувати чергову «зраду», - закликає Уколов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
28 июн 2017
23176

Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про

29 июн 2017
13264

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

Последние новости

Казарін: війна постійно поруч

На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

Генпрокурор планує арештувати нардепа Добкіна

Блогер пояснив чому виник скандал із нагородженням Атрошенка і Гереги

Луценко анонсував завершення слідства в справі щодо розстрілів на Майдані

Кримський Бандерівець: портрет Путіна як амулет «ватника»

Проти України готують санкції за недопуск Самойлової на Євробачення-2017 – Аласанія

Пономар: чи достатньо чудові для вас ці новини з США?

У Кабміні спростували інформацію про повторну кібератаку

Блогер: для українця звучить дивно ідея дякувати політику, але ці – заслужили

Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді

У ЄС розповіли, як вплине рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди на відносини з США

Полоненого російського військового передали СБУ

Представники Саакашвілі спростували інформацію про закриття його передачі

У Тернопільській області люди перекрили трасу через страшне вбивство випускниці

У Сенаті США прийняли військовий бюджет, у якому передбачено військову допомогу Україні

У Росії через Медведєва не дозволяли посадку літакам

На ProZorro запропонували сніданок із Дєєвою за 11 мільйонів гривень

 Новости за день