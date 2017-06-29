Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

Політолог Віктор Уколов у власному блозі на ресурсі «Українська правда» розповідає чому не варто нагнітати обстановку навколо нагородження орденами до Дня Конституції Гереги, Атрощенка, Кулика та інших, - про це інформує replyua.net.
Так, Уколов нагадує, що за часів Євромайдану він і його прибічники постійно робили спроби розколоти «регіоналів». Можливо, у результаті закликів «переходити на бік народу» і було прийнято двадцятого лютого 2014 року постанову про засудження насильства, яку Янукович сприйняв як сигнал, що однопартійці його зрадили. Так само голоси регіоналів були внесені і за закон про відновлення дії окремих положень Конституції – по суті, саме ним було легітимізовано нову українську владу. Навіщо згадувати про це? Бо Владислав Атрощенко, наприклад, проголосував і за постанову, і за закон. А двадцять четвертого січня 2014 року (за місяць до втечі Януковича) він зареєстрував постанову про скасування голосування за так звану «диктаторські закони».
Наприклад, Костянтина Кулика до списку включила Генеральна прокуратура, яка визнає таким чином його значний внесок у повернення 1,5 мільярдів доларів, вкрадених свого часу Януковичем. Тож не варто роздмухувати чергову «зраду», - закликає Уколов.