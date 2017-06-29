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Блогер: для українця звучить дивно ідея дякувати політику, але ці – заслужили

Блогер: для українця звучить дивно ідея дякувати політику, але ці – заслужили
Мирослав Олешко у власному блозі на Фейсбук розмірковує з приводу того, чи завжди варто критикували владу, - про це повідомляє інформаційний інтернет-портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що ввімкнувши телевізор чи радіо, розгорнувши газету, зайшовши в інтернет, ми відразу стикаємося з інформаційними майданчиками, на яких «працюють» популісти. Єдине, що ми чуємо з вуст останніх – все погано, влада некомпетентна, скрізь крадуть і обманюють тощо. Але хоч на секунду уявіть, що члени нашої делегації в Парламентській Асамблеї ради Європи чинили б так само – не напружувалися б, не витрачали своїх сил, а просто сиділи б у Києві, у зручному кріслі якогось телеканалу і розповідали про те, що зупинити війну легко, а зробити життя всіх і кожного прекрасним – ще простіше.

Тим не менш, ці політики так не чинять – вони докладають всіх зусиль для того, щоб Україна мала шанс на європейське майбутнє. Загалом, не всякий народний обранець заслуговує того, щоб українці були йому вдячними. Взагалі, політик, який заслужив вдячність з боку українців – це щось неймовірне. Але ця група політиків б'ється за нас на дипломатичному фронті майже так, як наші солдати захищають нас на фронті. І це - ой випадок, коли нашим політикам дійсно варто сказати «дякуємо», - зауважує блогер.
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