Блогер: чи ризикне Порошенко почати з себе самого?

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Політичний оглядач Кирило Сазонов на персональній сторінці в соцмережі розмірковує з приводу чергової провокативної заяви президента Петра Порошенка, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.Так, блогер нагадує слова президента: він чекає, що вже найближчим часом народні обранці проголосують за скасування депутатського імунітету. Загалом, глава держави називає депутатську недоторканість анахронізмом, пережитком минулого, який чинить перешкоди розвитку українського суспільства. Він закликає кожного народного депутата віддати свій голос за те, щоб урівняти парламентарів у правах з їх виборцями.Сазонов зауважує, що в нашій державі важко знайти людину, якій би не імпонували слова президента. З іншого боку, кожен новий глава держави з ентузіазмом брався за реалізацію цього проекту – скасування норм про депутатську недоторканість – щойно його стосунки з парламентом переходили до розряду «напружених». Головний аргумент, який висували у ВРУ, щоразу формулювався однаково – навіщо знімати недоторканість лише з нардепів, якщо можна її зняти також і з суддів, і з президента. Зазвичай, після цього питання більше не піднімалось. Було б цікаво, якби президент ризикнув зламати багаторічну традицію і почати з себе самого, - наголошує блогер.