Порошенко закликав нардепів відмовитися від депутатської недоторканості

Глава української держави Петро Порошенко очікує, що найближчим часом Верховна Рада проголосує за скасування депутатської недоторканності. Як передає replyua.net, про це він заявив в ході урочистих заходів з нагоди Дня Конституції України. «Мій проект змін до Конституції готовий, він вимагає політичної волі від народних депутатів, раз і назавжди зрівняти себе в правах з громадянами України. Точно так же, як ми зняли недоторканність з суддів », - сказав Порошенко Президент висловив сподівання, що народні депутати незабаром приймуть відповідне рішення.
«Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому приймуть відповідне рішення, адже серед них, напевно, немає нікого, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності в своїх виборчих програмах», - сказав він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і бути прикладом для народу. «На моє глибоке переконання, народним депутатам варто читати українське законодавство і бути прикладом для всіх громадян України щодо дотримання норм чинного законодавства, а не махати своїм мандатом і ходити хизуватися своєю недоторканністю», - зазначив Гройсман.