валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Порошенко: «Радянський спадок» - головна перепона для боротьби з корупцією

Порошенко: «Радянський спадок» - головна перепона для боротьби з корупцією
Проблема корупції в Україні з великими труднощами піддається усуненню через важке радянської спадщини. Як інформує replyua.net, про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro. «Оскільки вона йде здалеку - від радянської системи корупції, яка була глибоко вкорінена в суспільстві і в умах кожного», - сказав президент, відповідаючи на питання, чому корупцію в Україні так складно і довго викорінювати. Однак Порошенко підкреслив, що влада країни просуваються вперед в боротьбі з корупцією.

«Я вам заперечу, що ми домоглися блискучих результатів в боротьбі з корупцією і в реформах, які зачепили всі сектори нашої економіки і суспільства», - зазначив він. Крім того, Порошенко додав, що проводити реформи в країні, де йде війна, вкрай непросто. «Але це, однак, саме те, що ми зуміли зробити. Ми стабілізували інфляцію, відновили економічне зростання та знизили бюджетний дефіцит », - підкреслив він.

Разом з тим, 80% українців назвали діяльність Національного антикорупційного бюро України з точки зору боротьби з хабарництвом неуспішною, лише 6% - успішною, 14% - не визначились. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
24741

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

27 июн 2017
17516

Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в

27 июн 2017
14792

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую

27 июн 2017
9835

Эксперт: надо привлечь к ответственности Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях

В Киеве совершен теракт против офицера Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала. Погиб человек – это уже страшная трагедия, а еще был нанесен удар по безопасности

Последние новости

Диего Марадона может стать тренером российской сборной

СМИ России сообщили о бойкотировании Украиной ЧМ-2018

Трюдо объяснил ситуацию с безвизом для Украины

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Через хакерську атаку у Борисполі утворилися величезні черги

Порошенко: «Радянський спадок» - головна перепона для боротьби з корупцією

Цукерберг рассказал о новом рекорде Фейсбука

NASA допоможе у розслідувані справи Керченського мосту – прокуратура

Вооруженные силы Украины признали одними из самых мощных в мире

У Канаді заявили про вірогідність скасування віз для України

У Києві відбулися сутички між вкладниками банка «Михайлівський» та правоохоронцями

Пузанов: сегодня украинцы должны вспомнить, что им нужно бороться за свои права

В Госдепе сделали предупреждение гражданам об Украине

Американські вчені запропонували пластир із щепленням від грипу

Манафорт сознался в получении миллионов долларов от «Партии регионов»

Доба в АТО минула для втрат для ЗСУ

У Венесуелі поліцейський вертоліт атакував приміщення Верховного суду

Еще один патриот: Ротань отказался выступать за Россию

Держдеп: У Москві занадто багато на себе беруть, трактуючи розмови Лаврова і Тіллерсона

Тиллерсон сделал предупреждение главе МИД России

 Новости за день