Порошенко: «Радянський спадок» - головна перепона для боротьби з корупцією

Проблема корупції в Україні з великими труднощами піддається усуненню через важке радянської спадщини. Як інформує replyua.net, про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro. «Оскільки вона йде здалеку - від радянської системи корупції, яка була глибоко вкорінена в суспільстві і в умах кожного», - сказав президент, відповідаючи на питання, чому корупцію в Україні так складно і довго викорінювати. Однак Порошенко підкреслив, що влада країни просуваються вперед в боротьбі з корупцією.
«Я вам заперечу, що ми домоглися блискучих результатів в боротьбі з корупцією і в реформах, які зачепили всі сектори нашої економіки і суспільства», - зазначив він. Крім того, Порошенко додав, що проводити реформи в країні, де йде війна, вкрай непросто. «Але це, однак, саме те, що ми зуміли зробити. Ми стабілізували інфляцію, відновили економічне зростання та знизили бюджетний дефіцит », - підкреслив він.
Разом з тим, 80% українців назвали діяльність Національного антикорупційного бюро України з точки зору боротьби з хабарництвом неуспішною, лише 6% - успішною, 14% - не визначились. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».