Клімкін розповів коли чекати зустрічі в Нормандському форматі

Очільник зовнішньополітичного відомства України розповів журналістам коли варто чекати відновлення переговорів у так званому Нормандському форматі, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, за словами дипломата, наразі ведуться підготовчі роботи, у ході яких вирішаться основні питання організації переговорів лідерів держав. Скоріше за все, особистої зустріч не буде і політики обмежаться телефонною конференцією. Клімкін наголошує, що йдеться про лічені дні.
Основне питання, яке буде підніматись в ході переговорів – це невиконання російською стороною Мінських угод, - зауважив Клімкін.
Дипломат знову повторив, що Кремль має вивести військовослужбовців з території України, припинити обстріли, допустити ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, у тому числі – до українсько-російського кордону. Крім того, йдеться про звільнення полонених та проведення вільних виборів. Нагадаємо, Нормандський формат – це переговори за участі чотирьох глав держав. У ньому представлені президенти України та Росії Петро Порошенко та Володимир Путін та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Французького президента Франсуа Олланда замінив його наступник Емануель Макрон.