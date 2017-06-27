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Блогер про Тимошенко: чому вона й досі в українській політиці?

Блогер про Тимошенко: чому вона й досі в українській політиці?
Блогер Дмитро Чекалкін на власній сторінці в Фейсбук підсумовує суспільні настрої з приводу чергової популістичної заяви Юлії Тимошенко, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер нагадує, що Тимошенко знову підняла питання дострокових виборів, на яких вона сподівається отримати належну кількість голосів. За її словами, вибори треба проводити зараз, бо до 2019 року «від України не залишиться і кісток». Користувачі соціальних мереж ставлять конкретне питання: чому ця людина й досі обертається в українській політиці? Кого вона представляє? На кого вона орієнтується? Тут же пропонують відповідь: електорат Тимошенко – це, здебільшого, люди, для яких ностальгія за «совком» виявилась сильнішою за здоровий глузд. Це люди, які хочуть, щоб у їх житті все раптом стало добре, але не готові докласти до цього навіть мінімальних зусиль.

Загалом, яскравою ілюстрацією того, як працює політична сила «найбільш рейтингового політика України» стала історія, яку розповів ще один користувач: перед місцевими виборами один із кандидатів від «Батьківщини» у власному штабі роздавав місцевим бабцям по кілограму гречки. Після виборів обіцяв також роздавати: по два – якщо виграє і по півкілограма – якщо програє. Коли він очікувано програв і закрив свій штаб, бабці ще довго засуджували молодь, яка, мовляв, «не так проголосувала». Це, власне кажучи, все, що варто знати про електорат Тимошенко, - зауважує блогер.
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