Блогер: алхімія по-українськи або як «наламати» державу на 50 мільярдів

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Блогер Дмитро Вовнянко у своєму дописі в соціальній мережі розповідає про те як за пособництва НКРСІ держава недоотримала мільярди гривень, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що за часів Середньовіччя алхіміки намагались виготовляти золото з каменів. Алхіміки сьогодення роблять гроші просто з повітря. Наприклад, всім відома технологія 4G. Так само всім відомі мобільні оператори «Київстар», «Водафон» та «Лайф». Відповідно до тарифів, ці компанії мали б за використання частот заплатити 51 563 мільйонів гривень. Тим не менш, вони розщедрились лише на 6 263 мільйонів гривень. Чому? Бо Нацкомісія з регулювання послуг у сфері зв’язку та інформації визнала їх «малими операторами». Так на голому місці ми отримуємо понад 45 мільярдів гривень. Точніше – не отримуємо.Далі – краще. НКРСІ вигадала новий механізм розподілу частот – «тендер з правом першого викупу». Що це таке – достеменно невідомо, адже українське законодавство такого визначення не містить. Це – ще 9 мільярдів, які оминуть державний бюджет. Крім того, включається так звана «конверсія», тобто можливість суборенди частот – і знову держава не отримує нічого. І апогей ситуації – як «Київстар», так і «Водафон», і «Лайф» - компанії з російським капіталом. Цікаво, як вся ця ситуація узгоджується з запровадженими проти Москви санкціями? – цікавиться блогер.