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В Адміністрації Порошенка пояснили суть «Формули Макрона»

В Адміністрації Порошенка пояснили суть «Формули Макрона»
Пропозиція по Донбасу, яку оприлюднив озвучив лідерам країн-учасниць «нормандського формату» президент Франції Еммануель Макрон, передбачає реалізацію малих але конкретних практичних кроків, які допоможуть в реалізації Мінських угод. Це і є «Формула Макрона», заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, інформує replyua.net.

«На сьогоднішній день існує домовленість, що найближчим часом, бажано до саміту «двадцятки» провести телефонну конференцію лідерів «нормандського формату» за участі керівників СММ ОБСЄ. В той же час, планується, що розмова лідерів повинен бути предметним, докладно підготовлений і націленим на ефективне вирішення нагальних проблем в галузі безпеки на Донбасі», - сказав Єлісєєв підбиваючи підсумки переговорів президентів України і Франції в Парижі.

Він зазначив, що мова йде про підготовку відповідного набору пріоритетних питань, які можна було б подати на розгляд глав «Нормандське четвірки». Серед переліку цих питань - як домогтися повного дотримання режиму припинення вогню, надати безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всіх тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), забезпечити безпеку міжнародних спостерігачів, розведення сторін і відведення важкої техніки, створити умови для виведення російських військ і озброєння з території окупованого Донбасу і, звичайно, звільнити заручників.
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