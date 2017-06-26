У суді заборонили перевірку декларації Ляшка

Рішенням Печерського районного суду столиці було відмовлено представникам Генеральної прокуратури України у проханні надати дозвіл на позапланову перевірку даних про сплату податків та зборів в е-декларації народного депутата та лідера Радикальної партії Олега Ляшка за минулий рік, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
У ГПУ зазначали раніше, що в січні нинішнього року проти Ляшка завели кримінальну справу. Нардепа запідозрили в ухиленні від сплати податків. Відповідно до декларації Ляшка за 2015 рік, яку він подав до НАЗК, політик заявив , що він володіє 890 тисячами гривень, 740 тисячами доларів та 90 тисячами євро. Однак інформація про доходи від податкових агентів з 1998 року по 2015 рік свідчить про те, що дохід Ляшка становить 3,3 мільйони гривень і нардеп сплатив 398,3 тисяч гривень податків.
Представники Генпрокуратури відмітили, що в лютому 2017 року у суді було погоджено проведення перевірки доходів Ляшка, однак тоді вона не включала в себе дані за 2016 рік. Саме тому слідчі вважають, що є підстави, які свідчать про те, що Олег Ляшко порушив податкове законодавство.