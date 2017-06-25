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Парубій розповів коли чекати закон про реінтеграцію Донбасу

Парубій розповів коли чекати закон про реінтеграцію Донбасу
Очільник ВРУ Андрій Парубій розповів журналістам коли саме варто чекати появи анонсованого законопроекту, присвяченого реінтеграції окупованої частини Донбасу, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Главком».

Так, політик наголосив, що над проектом наразі працює робоча група. Текст його ще не готовий, проте автори вже визначились із його ключовими положеннями – вони стосуються, нагадаємо, створення єдиного оперативного штабу, який замінить Антитерористичний центр СБУ. Відповідно, цьому штабу будуть підкорятись і Збройні сили, і військово-цивільні адміністрації.

За словами Парубія, проект побачить світ уже в найближчі кілька тижнів. Наразі продовжуються дискусії щодо його конкретних положень, проте спікер має надію, що на останньому пленарному тижні проект буде винесено на розгляд народних обранців. Але варто зауважити, що часу залишилось досить мало – з одинадцятого по чотирнадцяте липня, після чого ВРУ буде зачинено на канікули. Нагадаємо, кількома тижнями раніше з концепцією припинення АТО виступив Олександр Турчинов – за його словами, формат АТО вичерпав себе і Україна потребує стратегії реінтеграції окупованої частини Донбасу.
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