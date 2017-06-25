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Афанасьєв про Савченко: не треба боятися зрадників-нардепів

Афанасьєв про Савченко: не треба боятися зрадників-нардепів
Український громадянський активіст і колишній в’язень Кремля Геннадій Афанасьєв на своїй сторінці в соцмережі прокоментував останній скандал із народним депутатом Надією Савченко, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Афанасьєв наголошує, що ніхто у цьому світі не досконалий і кожен з нас робив вчинки за які йому потім було соромно. Проте є речі, які не можна пробачати ні за яких умов – до таких належить, зокрема, вчинок сестер Савченко. За словами блогера, назвати учасника Антитерористичної операції, який дійсно захищав державу від окупантів і поплатився за це власною ногою, – брехлом – значить пробити подвійне дно.

Тим не менш, Миколаїв показав себе гідним і гордим містом, яке нікому не дає принижувати себе і своїх мешканців. Відтак, Афанасьєв закликає українців: не варто боятись казати правду в обличчя російських маніпуляторам, які видають себе за журналістів, та їх пособникам. Не треба відступати перед зрадниками, які шляхом брехні стали народними депутатами. Правда за нами і ми не повинні дозволити їм зруйнувати Україну, - наголошує Афанасьєв. Нагадаємо, сьогодні, двадцять п’ятого червня 2017 року, в Миколаєві стався скандальний інцидент – нардепа Надію Савченко закидали яйцями.
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