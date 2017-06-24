Павло Правий: я знаю, чому Порошенко так посивів за ці три роки

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Павло Правий у своєму особистому блозі розповідає про безпросвітну немічність українського політичного класу, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що багато сучасних українських політиків намагаються позиціонувати себе як прихильників лібертіанства. Тим не менш, здається, що вони цю економіко-філософську концепцію плутають з лесбійством. Наприклад, акція з голодуванням під Адміністрацією президента для того, щоб він прибрав сміття в одному окремо взятому місті не має нічого спільного ні з лібертіанством, ні зі здоровим глуздом. Після такого Березюк із Сироїд мають померти із сорому взагалі. Але рівень інших політичних сил не краще – блогер особисто знайомий із жінкою, яка після Помаранчевої революції займала непогану посаду в Луганській області – вона плутала люстрацію з полюцією.Загалом, весь український політикум демонструє ознаки глибокої деградації, особливо середня та низова ланка. Міністр ще може бути прогресивним, а от його підлеглі... Здається, саме тому Порошенко за ці три роки так посивів, адже якщо копнути глибше будь-який український орган влади, знайдеш хіба парасюків і березюків, - наголошує блогер.