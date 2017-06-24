Блогер розповів про шизофренічну позицію «Самопомочі»

Блогер Богдан Карпенко у своєму дописі на Фейсбук детально проаналізував хронологію подій, які відбувались навколо так званого голодування очільників партії «Самопоміч», - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, блогер наголошує, що зовнішньополітичне відомство підтвердило поїздку Петра Порошенка до Вашингтону ще п’ятнадцятого червня. Відповідно, дев’ятнадцятого червня президент відбув до Сполучених Штатів. У той же день під дверима Адміністрації президента «поселився» Олег Березюк. Поки двадцятого червня глава держави проводив зустріч у Вашингтоні, до Березюка приєдналась Сироїд. Двадцять другого червня, навіть не повертаючись до Києва, Порошенко почав візит до Брюсселя, проводячи важливі зустрічі в ЄС. Тим часом «Самопоміч» продовжує голодування. Двадцять четвертого червня очільники партії говорять, що припинять голодування, бо – виявляється! – в АП немає з ким говорити.
За словами Карпенка, загалом алгоритм голодування від «Самопомочі» виглядає так: протестувати за відсутності президента, скаржитись на відсутність реакції з його боку, припинити протесну акцію до повернення глави держави. Повністю досконалий ідіотизм, - наголошує блогер.