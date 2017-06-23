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Казанський: Гужва не тільки журналіст

Казанський: Гужва не тільки журналіст
Журналіст Денис Казанський на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу суспільного резонансу, що здійнявся після арешту головреду видання «Страна.юа» Ігоря Гужви, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Журналіст нагадує, що за гучними криками сторони протистояння забули про одну доволі важливу річ – Гужва не тільки і не скільки журналіст, стільки дійсний член Опозиційного блоку. Напевно, нікому не потрібно пояснювати, що найбільш одіозні члени Партії Регіонів ввійшли саме до цієї політичної сили. Так само всім відомо на які кошти існує ця партія і чого хоче досягти. Саме тому Казанський закликає не займатись маніпуляціями, адже захист журналіста, навіть і опозиційного – це одна справа, а от заступатись за політиків з Опозиційного блоку – це зовсім інше. Ймовірно, багато хто вже забув диктаторські закони, якими розтоптали Конституцію, вбивства людей на Майдані та багато іншого, - наголошує Казанський.

Нагадаємо, сьогодні вночі було затримано головного редактора видання «Страна.юа» Ігоря Гужву. Правоохоронці інкримінують йому вимагання – передбачається, що журналіст брав гроші з народних депутатів за неопублікування відомостей, що їх ганьблять.
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