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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви
Блогер Айдер Муждабаєв у дописі на Фейсбук повідомляє деякі подробиці, які стосуються журналіста Ігора Гужви, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер повідомляє, що ресурси, інформація з яких не підлягає сумнівам, повідомили йому, що зовсім нещодавно головний редактор ресурсу «Страна.юа» навідувався з візитом до Москви. Насправді, блогеру невідомо, чим саме Гужва там займався, але це апріорі викликає підозру. Як заявляє Муждабаєв, він завідомо не довіряє жодному політику, чиновнику і навіть журналісту (за винятком найважливіших для України справ), які бігають через кордон туди-сюди. Власне кажучи, жоден із чесних колег Муждабаєва не їздить до Росії – це табу. Справа в тому, що війна між нашими державами хоч і гібридна, але від цього не менш смертельна. І візити до РФ для Муждабаєва набагато більш серйозний аргумент винуватості Гужви ніж будь що інше.

Блогер зауважує, що загалом спецслужбам не завадило б приділити більше уваги переміщенням чиновників, політиків та журналістів через кордон, адже йдеться про один із основних аспектів безпеки держави. Будь-який громадянин має право знати коли і з якою метою відвідують територію держави-агресора люди, які хоч якось впливають на порядок денний української політики. Це – одна із важливих для нас речей, - наголошує блогер.
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