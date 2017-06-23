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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Донік: реванш вже стукає у наші оселі

Донік: реванш вже стукає у наші оселі
Волонтер та блогер Роман Донік у дописі на власній сторінці в Фейсбук зауважує, що реванш регіоналів ймовірний як ніколи, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер пояснює для тих, хто ще не зняв рожеві окуляри – йдеться не про свободу слова. Йдеться про те, що так звані журналісти вимагають для себе права вести пряму пропаганду агресора у нашій державі. Йдеться про те, що «журналісти» перетворюють у фарс затримання особи за вчинення цілком собі карного злочину. Ті, хто захищає Гужву (Ігоря Гужву, головного редактора видання «Страна.юа», затриманого сьогодні вночі за вимагання) розповідають вам, що за лінією розмежування просто «люди, які хотіли відокремитись». За логікою цих людей, кожен учасник АТО – вбивця мирного населення, а кожен волонтер – його пособник.

Але це той випадок, коли немає напівтонів – є виключно біле і чорне, добро і зло. Є тільки Україна і «Мордор». Взагалі, у цій справі генпрокурору Юрію Луценку треба побажати удачі. Бо реванш вже стоїть на порозі нашої оселі. Вони забули страх 2014 року і пристосувались до нових реалій. У тому числі – вивчили мову і одягли вишиванки. І голосно кричать про те, що вони – патріоти України - наголошує Донік.
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