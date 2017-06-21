Березовець розповів що може змінити баланс сил у Вашингтоні

Український політолог Тарас Березовець у блозі для видання «Новое Время» розповів про основні аспекти візиту українського президента Петра Порошенка до Вашингтону, - про це інформує replyua.net.
Так, політолог наголошує, що американці хочуть певним чином змінити парадигму стосунків, провести «перезванатаження» між Києвом та Вашингтоном. Спадщина, залишена Бараком Обамою, обтяжує чинну адміністрацію і її хочуть позбутися. Крім того, американці хочуть побачити нове політичне лідерство в Києві – зміну корумпованих персоналій, ефективну роботу інститутів та якісний поступ у державному управлінні. Одним словом, Трамп хоче бути впевненим, що американські гроші витрачаються ефективно.
Загалом, нині в Білому домі є чимало людей, які прямо займаються підтримкою України – це і голова Пентагону Джеймс Маттіс, і радник Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер, і віце-президент Майк Пенс. Але є і президентський радник Стів Беннон, який грає проти нашої держави. Є зять Трампа Джаред Кушнер – йому, судячи з усього, Україна просто байдужа. Якби ми змогли заручитись підтримкою Кушнера, це могло б серйозно змінити баланс сил у Вашингтоні – впевнений Березовець.