Мирослав Олешко: а тепер Станко влаштує істерику з приводу тиску на журналістів?

У черговий скандал потрапила партія львівського міського голови Андрій Садового «Самопоміч» - цього разу їх впіймали на цензурі новин, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис в соціальній мережі відомого українського блогера Мирослава Олешка.
Так, сьогодні, двадцять першого червня 2017 року, у сесійній залі ВРУ журналісти, обладнані потужними камерами, зафіксували частину листування депутатів від «Самопомочі». Ці повідомлення стосувались практично цензурування текстів, які підлягають оприлюдненню на 24-каналі. Коментуючи цю інформацію, Олешко зауважує: нічого дивного - всі народні обранці від партії львівського мера вказують журналістам як їм працювати. На знімках – конкретно пальчики пані Войцицької. Але там і пан Семен Семенченко – незамінний експерт з питань прихованих камер. Крім того, у загальному чаті представники «Самопомочі» обговорювали також і підготовку до свого гучного голодування, - зауважує блогер.
Як думаєте, чи влаштують з цього приводу істерику Станко і компанія – як не як, тиск на журналістів. Може вступляться за своїх колег, яких принижує і цензурує «злочинна влада»? Коротше кажучи, чекаємо з нетерпінням, - наголошує блогер.