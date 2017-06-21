валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Мирослав Олешко: а тепер Станко влаштує істерику з приводу тиску на журналістів?

Мирослав Олешко: а тепер Станко влаштує істерику з приводу тиску на журналістів?
У черговий скандал потрапила партія львівського міського голови Андрій Садового «Самопоміч» - цього разу їх впіймали на цензурі новин, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис в соціальній мережі відомого українського блогера Мирослава Олешка.

Так, сьогодні, двадцять першого червня 2017 року, у сесійній залі ВРУ журналісти, обладнані потужними камерами, зафіксували частину листування депутатів від «Самопомочі». Ці повідомлення стосувались практично цензурування текстів, які підлягають оприлюдненню на 24-каналі. Коментуючи цю інформацію, Олешко зауважує: нічого дивного - всі народні обранці від партії львівського мера вказують журналістам як їм працювати. На знімках – конкретно пальчики пані Войцицької. Але там і пан Семен Семенченко – незамінний експерт з питань прихованих камер. Крім того, у загальному чаті представники «Самопомочі» обговорювали також і підготовку до свого гучного голодування, - зауважує блогер.

Як думаєте, чи влаштують з цього приводу істерику Станко і компанія – як не як, тиск на журналістів. Може вступляться за своїх колег, яких принижує і цензурує «злочинна влада»? Коротше кажучи, чекаємо з нетерпінням, - наголошує блогер.
Мирослав Олешко: а тепер Станко влаштує істерику з приводу тиску на журналістів?
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
14495

СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Американский лидер Дональд Трамп, приветствуя накануне своего коллегу из Украины Петра Порошенко в Белом доме, прибег к использованию определенного артикля «the», когда начал говорить об Украине. Как

21 июн 2017
10301

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций

Последние новости

Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

Блогер про Росію: не всякі ВПС зможуть за день зламати два літака!

Нусс: Трамп вважає Україну регіональним лідером

Березовець розповів що може змінити баланс сил у Вашингтоні

Київ і Вашингтон незабаром підпишуть важливу угоду щодо оборони – Порошенко

Мирослав Олешко: а тепер Станко влаштує істерику з приводу тиску на журналістів?

Макрон анонсував зустріч «нормандської четвірки»

Політолог: Садовий не налаштований вирішувати проблему

На Донбасі запровадять «хлібне перемир’я»

Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Російський блогер: з яких джерел ми дізнаємось, що Путін у безстроковій відпустці?

У Росії різко відповіли на розширення санкцій США

Російський опозиціонер: якщо вдуматись, то над фейковим відео Путіна вже сміятися не хочеться

У САП готові розкрити таємницю слідства, щоб притягнути до відповідальності 4 парламентарів

Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго

У Мінінфраструктури назвали причину, чому можуть подешевшати авіаквитки

Хакери з Росії атакували виборчі системи 21 американського штату - США

Російський історик: Кремль сам собі копає яму

У Польщі тимчасово відмовились від газу з Росії

 Новости за день