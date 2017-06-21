Блогер: оце тобі й ручна каральна машина Пороха!

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Блогер Алекс Нойт на власній сторінці в соціальній мережі дає коментарі з приводу останніх ініціатив Генеральної прокуратури, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, блогер згадує, скільки різноманітної критики вилилось на Порошенка протягом останніх шести місяців – мовляв, і обіцяного безвізу не дають, і санкції проти Росії на посилюють, і зустрічатись у Білому домі з українським президентом ніхто не стане. Але якщо успіхи глави держави у зовнішній політиці хоч через раз визнають, то його зусилля у внутрішній політиці нікому непомітні.Наприклад, Генеральну прокуратуру, особливо після призначення її очільником Юрія Луценка, називали не інакше як «ручною каральною машиною Порошенка» - мовляв, кримінальні провадження будуть порушуватись лише проти тих, хто чимось не догодив Банковій, але не проти соратників чи однопартійців президента. І раптом – цей орган подає до Верховної ради запити на позбавлення депутатського імунітету: Борислава Розенблата – члена фракції БПП, «народофронтівця» Євгена Дейдея та «радикала» Андрія Лозового. Окремим бонусом йде офіційно позафракційний, а фактично – регіонал Олесь Довгий. І це тільки початок – прогнозує блогер.