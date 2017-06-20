Олешко про зустріч з Трампом: Порошенко за три роки Україну жодного разу не підвів

Блогер Мирослав Олешко на власній сторінці в Фейсбук прокоментував зустріч українського президента Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Олешко зауважує, що між двома лідерами держав багато спільного – вони обоє побудували власну бізнес-імперію, вміють робити гроші та вміють їх рахувати. Крім того, Олешко не сумнівається, що обидва є справжніми патріотами своєї батьківщини. За словами блогера, чутки свідчать, що основне завдання – це сподобатись Трампу при першій зустрічі. Тримаємо кулаки за Петра Олексійовича – все таки за три роки президенства він нас ще жодного разу на дипломатичній арені не підвів, - наголошує Олешко.
Нагадаємо, дев’ятнадцятого червня 2017 року Петро Порошенко відбув до Вашингтону з офіційним візитом. Його супроводжують також міністр закордонних справ Павло Клімкін, народний депутат Ірина Геращенко тощо. Сьогодні відбулась перша особиста зустріч між президентами США та України, на якій обговорювались деякі аспекти стратегічного співробітництва між двома державами. Крім того, планується проведення низки переговорів з енергетичних питань, питань військово-технічного співробітництва тощо.