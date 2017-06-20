Порошенко про зустріч з Трампом: ми отримали повну підтримку

Президент Петро Порошенко провів зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали видання «Тиждень».
Так, сьогодні, двадцятого червня 2017 року, голова української держави провів офіційні переговори з президентом США. На зустріч також були присутні посол України в США Валерій Чалий та очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін з українського боку та Майк Пенс з боку США.
За словами Порошенка, переговори були повноцінними та дуже вдалими. За їх результатами можна констатувати кілька речей. По-перше, Вашингтон ще раз підтвердив свій курс на невизнання анексії Криму та на підтримку територіальної цілісності і незалежності України. По-друге, у Білому домі наголосили на необхідності виконання Мінських угод. І по-третє, йшлось про подальше зміцнення військово-технічного співробітництва. Подальші деталі мають бути обговорені на зустрічах профільних міністрів та політиків. Нагадаємо, з дев’ятнадцятого червня 2017 року президент перебуває з офіційним візитом в США. За словами Порошенка, дуже важливо було провести зустріч з Трампом до того, як він зустрінеться з Путіним, аби не дати несправедливості шансів на перемогу.