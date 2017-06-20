Блогер: досить гнати хвилю щодо формату зустрічей Порошенка в Білому домі

Блогер під ніком Helgі Sharp на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу офіційного візиту президента Петра Порошенка до Вашингтону, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що вчора Порошенко прибув до США і почав свій візит із зустрічі з українською діаспорою. На цій зустрічі він коротко описав заходи, в яких планує взяти участь під час перебування в США. Відповідно, в Україні відразу здійнялась хвиля обурення – мовляв, програма переговорів з Трампом урізана. Блогер пояснює – навпаки, формат зустрічі оптимальний. Насправді американський президент зустрічається з кимось наодинці виключно у випадку протокольних заходів. Натомість, всі зустрічі міжнародного характеру, які передбачають прийняття важливих рішень, мають проходити за участю або віце-президента (Майк Пенс), або державного секретаря (Рекс Тиллерсон).
Більше того, українське питання зазвичай курується на рівні віце-президента (наприклад, в адміністрації Обами це був Джо Байден). Замість Вікторії Нуланд ми отримаємо так званого «яструба» Уеса Мітчела. Між тим, блогер нагадує, що Путін дав гідну відповідь на візит Порошенка до Вашингону і провів вирішальну зустріч з очільником Киргизстану, на якій обговорив засади російсько-киргизького домінування на озері Іссик-Куль.