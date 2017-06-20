Порошенко провів першу зустріч у Білому домі

Президент України Петро Порошенко прибув в Білий дім, де його прийме американський лідер Дональд Трамп. Як передає replyua.net з посиланням на «Інтерфакс-Україна», глава Української держави прибув в Білий дім, де о 10:30 за Вашингтоном повинні були початися переговори з віце-президентом США Майком пенсії. Після цього Порошенко і Пенс перейдуть в Овальний кабінет для спілкування з президентом США Дональдом Трампом. Переговори Порошенко в Білому домі проходять без преси, очікується, що президент України за підсумками зустрічей виступить із заявою для ЗМІ.
За даними прес-служби президента, Порошенко обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливість поставки в Україну скрапленого газу з США. Зазначається, що під час зустрічі були обговорені питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого газу з США.
«Була також обговорена тема зміцнення європейської енергетичної безпеки, зокрема в контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів», - йдеться в повідомленні.