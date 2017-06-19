Парубій пояснив як буде реінтегруватись Донбас

Спікер українського парламенту Андрій Парубій пояснив журналу «Тиждень» основні ідеї щодо реінтеграції ОРДЛО, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, Парубій заявив, що концепція законопроекту про припинення АТО вже практично розроблена. Відповідно до ідеї акту, запропонованого Олександром Турчиновим, чинний формат АТО буде змінено – Антитерористичний центр під командуванням СБУ буде замінено єдиним координаційним центром, який дозволить оперативно управляти всіма підрозділами ЗСУ і використовувати у боротьбі з ворогом всі види військ.
Очільник ВРУ повідомив, що автори законопроекту намагались досягти компромісу між тими, хто підтримує введення режиму воєнного стану, та тими, хто заперечує проти цього. Наприклад, нова концепція передбачає усереднений варіант – можливості повного використання армії, але ніякого обмеження для демократичних процедур. Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у форматі АТО вже було виконано всі можливі завдання – а це значить, що він вичерпав себе і йому потрібно шукати альтернативу. Продовжуючи цю ідею, урядовці та парламентарі взялися до розробки нового закону, який би врегулював ці відносини.