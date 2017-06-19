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Донік: поки барижна влада торгує на крові, патріоти голодують під Банковою

Донік: поки барижна влада торгує на крові, патріоти голодують під Банковою
Відомий український волонтер та популярний блогер у своєму дописі на Фейсбук висміяв гучні заяви представників «Самопомічі», - про це повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.

Так, блогер, використовуючи термінологію членів партії, нагадує, що поки влада бариг продовжує торгівлю на крові, справжні патріоти влаштували голодування на смітті перед самим лігвом диктатора Порошенка. І нічого страшного, що Порошенка немає наразі в країні, адже він відбув на зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Ось повернеться він з своїх мандрівок і знайде на порозі холодне тіло депутата, який життя і тіло поклав за свободу львівського сміття, - іронізує блогер.

Користувачі мережі зауважують, що «Гадю не переголодуєш». Інші коментатори зазначають, що час підібраний вдало – взимку можна замерзнути, весна теж була холодна – от тільки стало на погоді, так і голодувати можна. Деякі користувачі саркастично повідомляють, що тільки безсердечний Порошенко міг поїхати на зустріч з якимось американським президентом коли у самого голодні депутати під вікнами. Нагадаємо, представники партії «Самопоміч» оголосили про акцію голодування на знак протесту проти того, що центральна влада буцімто влаштувала «сміттєву блокаду» меру Львова Андрію Садовому.
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