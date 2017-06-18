Денис Пятигорець: всі українці впевнені в одному

Блогер Денис П’ятигорець у своєму Фейсбук поділився останніми тенденціями, які він спостерігав на власній сторінці, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.
Так, за словами блогера, за останні кілька днів два його дописи викликали у мережі не тільки бурхливе обговорення, але й доволі гнівне засудження з боку деяких громадян. Перший з дописів стосувався основних аспектів земельної реформи, зокрема – ринку землі. У ньому блогер пропонував обмежити суспільний резонанс навколо неї доволі простим способом – допустити до обговорення лише тих, хто має у власності земельні паї. Відразу ж чимало коментаторів почали критикувати блогера, мовляв, навіть не маючи паїв, вони є такими ж громадянами, як і інші, а тому мають можливість долучитись до розмови.
Інший допис був присвячений Київ-Прайду. І читачі блогера почали: «Навіщо влаштовувати всілякі марші? Та яке право вони на це мають?» Одним словом, коментаторам хотілося б аби всі геї сиділи вдома і там займались своїми «непотребствами», а не займались всілякими публічними заходами. Єдине, що заспокоює блогера – це те, що і перші, і другі напевно переконані в тому, що російський президент Володимир Путін – м’яко кажучи, не надто гарна людина.