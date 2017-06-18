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Павло Правий: деяких ЛГБТ-активістів варто бити по пиці

Павло Правий: деяких ЛГБТ-активістів варто бити по пиці
Блогер та історик Павло Правий на персональній сторінці в Фейсбук поділився своїми уявленнями про те як варто ставитись до захисту прав ЛГБТ-активістів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер заявляє, що його абсолютно не обходить статеве життя інших – йому байдуже як те, що відбувається у ліжку його сусіда, так і те, хто саме приходить до будуарів Марлен Дітріх. Більше того – мода на одностатеві стосунки, як відомо історикам, є циклічною і співпадає з кризовими періодами в житті людства.

Але є і інша крайність – наприклад, «чорний расизм», який виріс із надмірного потурання і бажання захистити права меншини. Прикладом цього може слугувати недавній скандал, який розгорівся у Великобританії – копам було відомо про банду чорношкірих сутенерів, але її не чіпали, боячись звинувачень в расизмі. Саме тому, сам по собі захист прав меншин – це чудово. Якщо ви намагаєтесь протистояти зловмисникам, що чинять фізичну розправу з гей-активістами – ви робите добру справу. Тільки не варто забувати про відверту заяву представниці ЛГБТ Маші Гессен, яка сьогодні повідомила, що їх рух бореться, у першу чергу, за ліквідацію інституту родини як такого. Блогер закликає провести межу між захистом прав і звичайним нахабством. Конкретно таких як Гессен варто бити по рудій і нахабній пиці, - закликає блогер.
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