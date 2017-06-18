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Сазонов: на Марші Рівності все було просякнуте брехнею

Сазонов: на Марші Рівності все було просякнуте брехнею
Блогер Кирило Сазонов на власній сторінці в соцмережі дав низку коментарів з приводу «Маршу рівності», який пройшов сьогодні у Києві, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Сазонов зауважує, що весь захід був просякнутий нещирістю – там справді робили те, що обіцяли, лише співробітники поліції. Вони пообіцяли забезпечувати порядок і охороняти учасників – саме цим вони і були зайняті. Всі решта, м’яко кажучи, лукавили. Тим, хто виступив проти параду, насправді плювати і на ситуацію з правами меншин, і на те як це виглядатиме через телевізійний екран – їх цікавлять рейтинги. Тож тут немає ні ідеології, ні чогось особистого – виключно політика.

Організатори прайду теж не виглядають надто зацікавленими правами ЛГБТ – вони не борються за їх реальне законодавче розширення. Просто під боротьбу видають гранти, а це значить, що фінансові донори мають бачити який жахливий стан із правами геїв в Україні. Краще всього – коли на них нападають і навіть б’ють. Цим теж глибоко плювати на імідж України, вони її ладні зобразити державою, де все ще живуть печерні люди. З їх боку теж нічого особистого – просто бізнес. Звісно, обидві сторони є за що поважати, вони зайняті своєю справою. Головне, щоб за цією справою вони ненароком не зруйнували Україну, - наголошує блогер.
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