Муждабаєв: чому цього року я не піду на Київ-Прайд

Відомий блогер Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в соцмережі пояснив чому цього року його не буде серед учасників Київ-Прайду, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Блогер пояснив, що він з великою повагою ставиться до ЛГБТ-активістів та людей, які їх підтримують. Муждабаєв зауважує, що боротьба за права сексуальних меншин вже давно вийшла за рамки їх спільнот – зараз до цього залучаються пересічні громадяни, яким небайдужа доля інших. Більше того, ці самі люди, будучи цілком гетеросексуальними, також беруть участь у «Маршах рівності», ЛГБТ-парадах тощо. Блогер і сам брав участь у кількох таких заходах у багатьох куточках світу.
Тим не менш, цього року Муждабаєв не збирається приходити на Київ-Прайд. І причиною тому зовсім не провокації чи погрози з боку консервативно налаштованих громадян. Справа в тому, що захист прав ЛГБТ став для багатьох просто модною тенденцією – не переймаючись насправді правами сексуальних меншин, деякі відомі люди просто намагаються «відзначитись» на Київ-Прайді аби здобути додаткові «бали» в очах сторонніх. Але виникає логічне запитання – якщо ви боретесь за права сексуальних меншин, то чому не долучитись до захисту меншин національних – наприклад, кримських татар? Саме байдужість деяких «активістів» до долі киримли і дає Муждабаєву підстави вважати, що їх занепокоєння не надто щире.