Павло Правий: видно перші наслідки безвізу

Блогер Правло Правий (Бондаренко) на власній сторінці в соцмережі ділиться враженнями від впливу безвізового режиму з Європейським Союзом на українців , - про це інформує replyua.net.
Блогер розповідає цілком житейські історії – наприклад, із заводу сантехніки, розміщеного поруч, звільнилось вже кілька осіб і поїхали шукати роботи і щастя в Польщі. Справа в тому, що роботодавець, незважаючи на важкі та шкідливі умови праці, не поспішав підвищувати зарплатню вище двох сотень доларів. Відтепер, коли у робітників з’явиться альтернатива, місцевий бізнес буде змушений платити більше. Правий не погоджується із поширеною тезою про те, що власники заводів від цього вкрай зубожіють – серед його сусідів господарі швейної фабрики, макаронного цеху, консервного заводу та меблевого магазину – всі можуть похвалитись шикарними дорогими автівками, явно купленими не на останні гроші.
Набагато більшою проблемою, на думку блогера, є різкий дефіцит фахівців робітничих професій. Деякі роботодавці готові платити тисячу доларів щомісяця, але не можуть знайти хорошого токаря, бо навколо лише юристи та фінансисти. Проте, це якраз не вина безвізового режиму, - підсумовує блогер.