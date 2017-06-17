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Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине
Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре текущего года. Об этом сообщает replyua.net.

Латвийский политик отметил, что после окончаний событий на Майдане о необходимости такого «Плана Маршалла» говорили многие известные в мире люди, в частности, Джордж Сорос. «Всем было понятно, что Киеву нужно предоставить помощь, однако, к сожалению, это были только слова. По этой причине в начале текущего года, когда в ЕС председательствовала Эстония, в латвийском сейме было принято решение представить все имеющиеся у нас аргументы в официальном документе. Это мы сделали еще в первых числах февраля в ходе заседания Сейма», - отметил Кубилюс. Он добавил, что после этого создатели «плана Маршалла» для Украины решили пойти «по различным коридорам влиятельных западных стран».

Латвийский политик подчеркнул, что уже в последних числах марта удалось получить первые результаты – во время состоявшегося на Мальте Конгресса Европейской народной партии была предложена специальная резолюция с упоминанием «Плана Маршалла для Украины».
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