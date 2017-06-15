Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Політолог Тарас Чорновіл на власній сторінці в Фейсбук поділився інформацією про запланований візит президента Петра Порошенка до Вашингтону, - про це інформує replyua.net.
По-перше, Чорновіл наголосив, що інформація про офіційні президентські візити оприлюднюється синхронним комюніке, як того вимагає дипломатична етика. Враховуючи різницю в часі, повідомлення про зустріч Порошенка з його американським колегою з’явилась у ранньому надвечір’ї. Очікуючи його, переважна більшість «експертів» почали розповідати казочки про те, що президент насправді нікуди не поїде, але знову помилились. Крім того, Чорновіл роз’яснив особливості протоколу. Так, американський глава держави проводить кілька видів зустрічей із іноземними політичними лідерами: зустріч на полях (наприклад, на самітах чи Генасамблеї ООН), класичний робочий візит (коротка зустріч в експрес-форматі, ніяких спільних комюніке чи декларацій), робочий візит за протоколом державного (переговори з президентом США і профільними міністрами, підписання спільних декларацій чи угод). Наприклад, Путін домігся першого варіанту (зустріч з ним заплановано на 7-8 липня 2017 року), а візит Порошенка проходитиме за програмою останнього.
Крім того, Чорновіл окремо наголошує, що необізнаність Трампа у зовнішній політиці призвела до того, що важливість першої зустрічі з Порошенком до того, як президент США поговорить з Путіним, важко переоцінити. Дуже складно прогнозувати чого чекати від візиту – адже Трамп людина доволі специфічна. Тим не менш, варто орієнтуватись на такі індикатори як ставлення Вашингтону до української ідеї про модифікацію Мінська-2, можливі візити урядовців США до України та активізацію військових поставок, - наголошує Чорновіл.